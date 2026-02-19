Результаты матчей ВХЛ на 19 февраля 2026 года

Сегодня, 19 февраля, состоялись пять матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 19 февраля 2026 года:

ЦСК ВВС — «Магнитка» — 2:4;

«Нефтяник» — «Челмет» — 3:2 ОТ.

«Барс» — «Южный Урал» — 4:1;

«Ростов» — «Буран» — 8:4;

«Челны» — «Горняк-УГМК» — 3:4.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 91 очко в 54 матчах. Второе место занимает «Югра» с 86 очками после 52 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (81 очко в 53 играх).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.