Результаты матчей МХЛ на 19 февраля 2026 года

Сегодня, 19 февраля, состоялись шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 19 февраля 2026 года:

«Белые Медведи» – «Красноярские Рыси» — 7:6 ОТ;

«Авто» – «Сибирские Снайперы» — 4:1;

«Красная Армия» – «Сахалинские Акулы» — 0:1;

«Реактор» – «Чайка» — 3:5;

МХК «Спартак» – «Амурские Тигры» — 4:3 ОТ;

«АКМ-Юниор» – МХК «Динамо-Карелия» — 7:2;

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 88 очками после 50 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 72 очка после 51 матча.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.