Видеообзор матча за бронзовые медали женского олимпийского турнира по хоккею

Вчера, 19 февраля, в Милане прошёл матч за третье место в женском олимпийском турнире по хоккею. На стадионе «Арена Санта-Джулия» встретились сборные Швейцарии и Швеции. Победу в овертайме со счётом 2:1 одержала команда Швейцарии.

В первом периоде команды голов не забили. На 12-й минуте второго периода Мира Юнгокер открыла счёт во встрече. На 16-й минуте периода Синья Леман восстановила равенство в счёте. В овертайме Алина Мюллер принесла сборной Швейцарии победу.

Таким образом, женская сборная Швейцарии стала обладателем бронзовых медалей олимпийского турнира по хоккею. Команда Швеции заняла четвёртое место на турнире.