Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — результаты дня на 19 февраля 2026 года

Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, женщины — результаты дня на 19 февраля 2026 года
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, в Милане завершились решающие матчи женского олимпийского турнира по хоккею. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

Матч за 3-е место

Швейцария – Швеция – 2:1 ОТ

Финал

США – Канада – 2:1 ОТ

Отметим, полуфинальные матчи мужских хоккейных сборных состоятся 20 февраля. Сборная Канады сыграет с Финляндией, а США проведёт матч со Словакией.

Олимпийские игры — 2026 продлятся до 22 февраля. В рамках Игр разыгрывается 116 комплектов наград. На Олимпиаде выступают 13 российских спортсменов в семи разных видах спорта. В активе России одна серебряная медаль, которую принёс Никита Филиппов из ски-альпинизма

