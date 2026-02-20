Скидки
Александр Овечкин ответил на вопрос о своём будущем в «Вашингтоне»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что ещё не принял решение о своём будущем в столичном клубе.

«Нет, я пока не знаю. Нужно принять решение. Надо обсудить всё с семьёй, с Тедом Леонсисом, с генеральным менеджером Крисом Патриком, а затем посмотрим», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

Контракт Овечкина с «Вашингтоном» истекает в конце сезона-2025/2026. В нынешнем сезоне 40-летний россиянин провёл 59 матчей, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами.

В среду «Вашингтон» проведёт первую полноценную тренировку. Первый матч команды после олимпийского перерыва состоится 25 февраля с «Филадельфией Флайерз».

