Видеообзор финального матча женского олимпийского турнира по хоккею США 2:1 Канада

Видеообзор финального матча Канада — США на Олимпиаде по хоккею среди женщин
Вчера, 19 февраля, состоялся финальный матч Олимпийских игр по хоккею между женскими сборными Канады и США. Победу в овертайме одержали американские хоккеистки. «Чемпионат» предлагает видеообзор встречи.

Олимпийские игры 2026 (ж) . Финал
19 февраля 2026, четверг. 21:10 МСК
США
Окончен
2 : 1
ОТ
Канада
0:1 О'Нилл (Стейси, Фаст) – 20:54 (sh)     1:1 Найт (Эдвардс, Келлер) – 57:56     2:1 Келлер (Хис) – 64:07    
Права на трансляции Олимпиады-2026 в России эксклюзивно в Okko.
Счёт в матче открыли хоккеистки сборной Канады: на 21 минуте заброшенной шайбой отметилась Кристин О'Нилл, при этом, канадки играли в меньшинстве. Американки сумели отыграться под занавес встречи, почти за две минуты до финальной сирены счёт сравняла легенда сборной США Хилари Найт. В овертайме шла открытая игра, обе команды могли победить, но американская хоккеистка Меган Келлер, после передачи из своей зоны от Тэйлор Хис, вдоль левого борта укатилась в отрыв, убрала защитницу и переиграла вратаря канадской сборной, тем самым, принеся победу своей команде.

Таким образом, женская сборная США стала обладателем золотых медалей олимпийского турнира по хоккею. Команда Канады заняла второе место на турнире.

Таблица женского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь соревнований на Олимпиаде-2026
