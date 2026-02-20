Видеообзор финального матча Канада — США на Олимпиаде по хоккею среди женщин

Вчера, 19 февраля, состоялся финальный матч Олимпийских игр по хоккею между женскими сборными Канады и США. Победу в овертайме одержали американские хоккеистки. «Чемпионат» предлагает видеообзор встречи.

Счёт в матче открыли хоккеистки сборной Канады: на 21 минуте заброшенной шайбой отметилась Кристин О'Нилл, при этом, канадки играли в меньшинстве. Американки сумели отыграться под занавес встречи, почти за две минуты до финальной сирены счёт сравняла легенда сборной США Хилари Найт. В овертайме шла открытая игра, обе команды могли победить, но американская хоккеистка Меган Келлер, после передачи из своей зоны от Тэйлор Хис, вдоль левого борта укатилась в отрыв, убрала защитницу и переиграла вратаря канадской сборной, тем самым, принеся победу своей команде.

Таким образом, женская сборная США стала обладателем золотых медалей олимпийского турнира по хоккею. Команда Канады заняла второе место на турнире.