Овечкин рассказал, что необходимо «Вашингтону» для попадания в плей-офф Кубка Стэнли

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, что необходимо для попадания в плей-офф Кубка Стэнли.

«Чтобы выйти в плей-офф, нам придется побеждать почти в каждой игре. Мы были в таком положении, что не могли проигрывать. Вы видели, как мы играли против «Нэшвилла» и как мы играли против «Айлендерс». Все были сосредоточены. Конечно, иногда наступает такая усталость, когда ты уже измотан играми и просто хочешь поскорее уйти на перерыв. Но вы видите, что все ребята выкладываются по полной, чтобы набрать очки, и мы по-прежнему боремся», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 40-летний россиянин провёл 59 матчей, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами.

На данный момент «Вашингтон» занимает 10-е место в Восточном Дивизионе, отставая на 4 очка от идущих восьмыми «Нью-Йорк Айлендерс», при этом, имея на игру больше.