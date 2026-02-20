«Дело не только во мне». Овечкин — о спаде результативности в «Вашингтоне»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, в чём причина спада результативности в команде.

«У нас бывают взлёты и падения. Дело не только во мне. Вы видите, что у всех, возможно, были небольшие трудности, потому что в прошлом году мы забивали по пять-шесть голов за игру, и это было легко. Сейчас же нам приходится искать способ забить, и я надеюсь, что этот перерыв нам поможет и мы будем играть намного лучше», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 40-летний россиянин провёл 59 матчей, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами.