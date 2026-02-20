«Он делает то, чего не делал никто за всю историю игры». Карбери — об Александре Овечкине

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру капитана команды Александра Овечкина в текущем сезоне.

«Я всегда ловлю себя на мысли, что он делает то, чего не делал никто за всю историю игры. И для него в 40 лет то, что он делает каждый вечер с точки зрения лидерства, то, как он пытается помочь нам в большинстве, 5 на 5, отыгрывая ключевые минуты, — это просто супер. Каким бы ни был его послужной список, 20 голов — это неплохо. Я доволен всем, что видел от Ови в этом году.

И теперь, надеюсь, он немного отдохнет, а потом вернётся и сделает последний рывок в своей лучшей форме», — приводит слова Карбер официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 40-летний россиянин провёл 59 матчей, в которых отметился 22 заброшенными шайбами и 26 результативными передачами.