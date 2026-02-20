Скидки
«Он творит на льду невероятные вещи». Форвард «Лос-Анджелеса» Лаферрье — о Панарине

«Он творит на льду невероятные вещи». Форвард «Лос-Анджелеса» Лаферрье — о Панарине
Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Алекс Лаферрье прокомментировал приход в команду российского форварда Артемия Панарина.

«Панарин — невероятный хоккеист, он будет очень значимой частью нашей команды. Он творит на льду невероятные вещи. Мне остаётся только понимать его действия и искать свободные зоны. Если я найду пространство, то Панарин доведёт шайбу до меня. Артемий — выдающийся распасовщик. Плюс он способен часто забивать. Играть рядом с ним очень приятно», — цитирует Лаферрье пресс-служба «Лос-Анджелеса».

4 февраля 2026 года форвард был обменян в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года. Дебют Артемия за «королей» состоится после завершения олимпийской паузы, «Кингз» сыграют в ночь с 25 на 26 февраля мск дома с «Вегас Голден Найтс».

В каком звене будет играть Панарин? Всё о первой тренировке Хлебушка в «Лос-Анджелесе»
В каком звене будет играть Панарин? Всё о первой тренировке Хлебушка в «Лос-Анджелесе»
