«Он творит на льду невероятные вещи». Форвард «Лос-Анджелеса» Лаферрье — о Панарине

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Алекс Лаферрье прокомментировал приход в команду российского форварда Артемия Панарина.

«Панарин — невероятный хоккеист, он будет очень значимой частью нашей команды. Он творит на льду невероятные вещи. Мне остаётся только понимать его действия и искать свободные зоны. Если я найду пространство, то Панарин доведёт шайбу до меня. Артемий — выдающийся распасовщик. Плюс он способен часто забивать. Играть рядом с ним очень приятно», — цитирует Лаферрье пресс-служба «Лос-Анджелеса».

4 февраля 2026 года форвард был обменян в «Лос‑Анджелес» из «Нью‑Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года. Дебют Артемия за «королей» состоится после завершения олимпийской паузы, «Кингз» сыграют в ночь с 25 на 26 февраля мск дома с «Вегас Голден Найтс».