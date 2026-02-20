Хоккей, Олимпиада-2026 в Милане, мужчины — расписание дня на 20 февраля 2026 года

Сегодня, 20 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. Всего состоятся два матча 1/2 финала. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием хоккейного игрового дня на Олимпиаде.

Расписание хоккейных матчей среди мужчин на Олимпиаде на 20 февраля 2026 года (время московское):

18:40. Канада – Финляндия;

23:10. США – Словакия.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.