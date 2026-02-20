Скидки
Канада — Финляндия: во сколько начало матча на Олимпиаде-2026, где смотреть прямую трансляцию

Канада — Финляндия: во сколько начало матча на Олимпиаде-2026, где смотреть трансляцию
Сегодня, 20 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/2 финала на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Канады и Финляндии. Начало встречи запланировано на 18:40 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Не начался
Финляндия
Напомним, сборная Канады в своей группе заняла первое место, набрав девять очков в трёх играх, и в 1/4 финала победила команду Чехии (4:3 ОТ). Команда Финляндии в 1/8 финала была сильнее сборной Швейцарии (3:2 ОТ).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
