Канада — Финляндия: во сколько начало матча на Олимпиаде-2026, где смотреть трансляцию

Сегодня, 20 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В матче 1/2 финала на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные Канады и Финляндии. Начало встречи запланировано на 18:40 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи группового этапа.

Напомним, сборная Канады в своей группе заняла первое место, набрав девять очков в трёх играх, и в 1/4 финала победила команду Чехии (4:3 ОТ). Команда Финляндии в 1/8 финала была сильнее сборной Швейцарии (3:2 ОТ).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.