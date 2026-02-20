Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

США — Словакия: во сколько начало матча на Олимпиаде 2026, где смотреть прямую трансляцию

США — Словакия: во сколько начало матча на Олимпиаде 2026, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В полуфинальном матче на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные США и Словакии. Начало встречи запланировано на 23:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
США
Не начался
Словакия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, сборная США в своей группе заняла первое место, набрав девять очков в трёх играх, и в 1/4 финала победила Швецию (2:1 ОТ). Команда Словакии в 1/4 финала одержала уверенную победу над сборной Германии со счётом 6:2.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Материалы по теме
Очередная драма с овертаймом на Олимпиаде! США чуть не упустили победу, но выбили Швецию
Очередная драма с овертаймом на Олимпиаде! США чуть не упустили победу, но выбили Швецию
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android