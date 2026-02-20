Скидки
США — Словакия: текстовая онлайн-трансляция матча на ОИ-2026 начнётся в 23:10

Комментарии

Сегодня, 20 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. В полуфинальном матче на стадионе «Арена Санта-Джулия» встретятся сборные США и Словакии. Начало встречи запланировано на 23:10 мск. Трансляцию матча можно посмотреть эксклюзивно в Okko. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию встречи.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 23:10 МСК
США
Не начался
Словакия
Напомним, сборная США в своей группе заняла первое место, набрав девять очков в трёх играх, и в 1/4 финала победила Швецию (2:1 ОТ). Команда Словакии в 1/4 финала одержала уверенную победу над сборной Германии со счётом 6:2.

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля.

Таблица мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
Календарь мужского хоккейного турнира Олимпиады-2026
