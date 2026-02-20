Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Устраивать революции некогда». Крикунов — о ситуации в тренерском штабе минского «Динамо»

«Устраивать революции некогда». Крикунов — о ситуации в тренерском штабе минского «Динамо»
Комментарии

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов высказался о конфликтной ситуации в тренерском штабе минского «Динамо». Ранее ассистент главного тренера команды Игорь Горбенко сообщил, что его уволили из клуба, против чего был главный тренер Дмитрий Квартальнов.

«Тут сложно судить, мы же не знаем всего, просто так никого не увольняют, разные причины есть. Может быть, какой-то конфликт, куча вариантов может быть. Я не знаю, как реагирует на это сам [главный тренер Дмитрий] Квартальнов. Тяжело что-то сказать.

Может ли повлиять такой уход Горбенко? Осталось до конца сезона, в принципе, не так много, нужно было как-то сохранять позитивный настрой в команде. Устраивать революции некогда, может испортить. Думаю, что это не ведёт к хорошему результату. Любой скандал в команде не способствует нормальному результату», — цитирует Крикунова ТАСС.

Материалы по теме
Эксклюзив
Костяк минского «Динамо» недоволен работой Горбенко, Квартальнов против его увольнения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android