«Устраивать революции некогда». Крикунов — о ситуации в тренерском штабе минского «Динамо»

Заслуженный тренер РФ Владимир Крикунов высказался о конфликтной ситуации в тренерском штабе минского «Динамо». Ранее ассистент главного тренера команды Игорь Горбенко сообщил, что его уволили из клуба, против чего был главный тренер Дмитрий Квартальнов.

«Тут сложно судить, мы же не знаем всего, просто так никого не увольняют, разные причины есть. Может быть, какой-то конфликт, куча вариантов может быть. Я не знаю, как реагирует на это сам [главный тренер Дмитрий] Квартальнов. Тяжело что-то сказать.

Может ли повлиять такой уход Горбенко? Осталось до конца сезона, в принципе, не так много, нужно было как-то сохранять позитивный настрой в команде. Устраивать революции некогда, может испортить. Думаю, что это не ведёт к хорошему результату. Любой скандал в команде не способствует нормальному результату», — цитирует Крикунова ТАСС.