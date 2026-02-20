Расписание матчей КХЛ на 20 февраля 2026 года

Сегодня, 20 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. Всего будет сыграно два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей КХЛ на 20 февраля 2026 года (время московское):

16:30. «Авангард» – «Сибирь»;

17:00. «Металлург» Мг – «Амур»;

17:00. «Трактор» – «Северсталь»;

17:00. «Автомобилист» – «Адмирал»;

17:30. «Барыс» – «Шанхайские Драконы»;

19:30. «Нефтехимик» – «Спартак».

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 81 очком после 58 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место в Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 89 очков после 55 игр.