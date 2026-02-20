Расписание матчей ВХЛ на 20 февраля 2026 года

Сегодня, 20 февраля, пройдут девять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 20 февраля 2026 года (время московское):

15:00. «Сокол» – «Зауралье»;

15:00. «Динамо-Алтай» – «Югра»;

15:00. «Металлург» Нк – «Рубин»;

17:30. «Кристалл» – «Ижсталь»;

19:00. «Динамо» СПб – «Химик»;

19:00. СКА-ВМФ – «Звезда»;

19:00. «Рязань-ВДВ» – «Молот»;

19:00. «Дизель» – «Торос»;

19:00. АКМ – «Олимпия».

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 91 очко в 54 матчах. Второе место занимает «Югра» с 86 очками после 52 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (81 очко в 53 играх).