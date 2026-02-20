Расписание матчей МХЛ на 20 февраля 2026 года

Сегодня, 20 февраля, пройдут семь матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 20 февраля 2026 года (время московское):

13:00. Академия СКА – МХК «Динамо» М;

16:30. «Толпар – «АКМ Новомосковск»;

18:30. «Алмаз» – «Локо»;

18:30. «Спутник» – «Ирбис»;

19:00. «Красная Машина-Юниор» – МХК «Спартак MAX»;

19:00. «Динамо-Шинник» – «СКА-1946»;

19:00. «Крылья Советов» – МХК «Атлант».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 88 очками после 50 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 72 очка после 51 матча.