«Авангард» — «Сибирь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 20 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Омске состоится встреча между местным «Авангардом» и новосибирской «Сибирью». Матч на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2026, пятница. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область

Это будет третья игра между командами из четырёх запланированных в текущей регулярке. Ранее команды одержали по одной победе.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги омский клуб провёл 56 встреч, в которых набрал 82 очка, и расположился на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь» с 56 очками после 58 матчей находится на восьмой строчке Востока.