Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трактор — Северсталь: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025/2026 начнется в 17:00 мск

«Трактор» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Комментарии

Сегодня, 20 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и череповецкой «Северсталью». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
20 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Это будет вторая встреча между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой игре сильнее была «Северсталь» со счётом 3:2.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» набрал 58 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 76 очками находится на второй строчке Запада.

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Материалы по теме
Словаки из КХЛ зажигают на Олимпиаде! Легионеры нашей лиги отвечают лимиту
Словаки из КХЛ зажигают на Олимпиаде! Легионеры нашей лиги отвечают лимиту
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android