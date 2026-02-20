«Трактор» — «Северсталь»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 20 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Челябинске состоится встреча между местным «Трактором» и череповецкой «Северсталью». Матч на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова» начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 20 февраля 2026, пятница. 17:00 МСК Трактор Челябинск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет вторая встреча между командами из двух запланированных в текущей регулярке. В первой игре сильнее была «Северсталь» со счётом 3:2.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги «Трактор» набрал 58 очков и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 76 очками находится на второй строчке Запада.