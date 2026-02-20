Скидки
Тренер Канады Купер высказался об ошибке судей, которые не заметили шесть игроков у Чехии

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал результативную ошибку арбитров в матче 1/4 финала олимпийского турнира с Чехией (4:3 ОТ). Арбитры не заметили нарушения численного состава у европейской сборной во время третьего гола.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/4 финала
18 февраля 2026, среда. 18:40 МСК
Канада
Окончен
4 : 3
ОТ
Чехия
1:0 Селебрини (Макдэвид) – 03:05     1:1 Седлак (Червенка, Гудас) – 08:34     1:2 Пастрняк (Гронек, Червенка) – 14:49 (pp)     2:2 Маккиннон (Макдэвид, Селебрини) – 32:16 (pp)     2:3 Палат (Нечас, Гертл) – 52:18     3:3 Судзуки (Тэйвз, Джарвис) – 56:33     4:3 Марнер (Селебрини, Харли) – 61:22    

«Думаю, это случилось из-за масштабности ситуации. Напряжённый момент в матче отвлёк многих от мысли о том, сколько людей на самом деле находится на льду. Поверьте, я нахожусь на скамейке запасных уже очень давно, и кто-то всегда такое видит. Кто-то обычно об этом говорит. Игроки в курсе больше всех, но я не слышал, чтобы кто-то об этом говорил [в тот момент]. Это одна из тех уникальных ситуаций, которая прошла мимо всех, кто должен быть начеку», — приводит слова Купера TSN.

Какое же убогое судейство на ОИ! Чехи забили гол вшестером (!) — и его засчитали
