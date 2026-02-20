Тренер Канады Купер высказался об ошибке судей, которые не заметили шесть игроков у Чехии

Главный тренер сборной Канады Джон Купер прокомментировал результативную ошибку арбитров в матче 1/4 финала олимпийского турнира с Чехией (4:3 ОТ). Арбитры не заметили нарушения численного состава у европейской сборной во время третьего гола.

«Думаю, это случилось из-за масштабности ситуации. Напряжённый момент в матче отвлёк многих от мысли о том, сколько людей на самом деле находится на льду. Поверьте, я нахожусь на скамейке запасных уже очень давно, и кто-то всегда такое видит. Кто-то обычно об этом говорит. Игроки в курсе больше всех, но я не слышал, чтобы кто-то об этом говорил [в тот момент]. Это одна из тех уникальных ситуаций, которая прошла мимо всех, кто должен быть начеку», — приводит слова Купера TSN.