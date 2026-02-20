Какой полуфинал Олимпиады вызывает у вас наибольший интерес?

Сегодня, 20 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. Всего состоятся два матча 1/2 финала:

Канада – Финляндия;

США – Словакия.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос на тему: «Какой полуфинал Олимпиады вызывает у вас наибольший интерес?»

Напомним, финальный матч состоится в воскресенье, 22 февраля (16:10 мск).

Мужской хоккейный турнир на Олимпийских играх проходит с 11 по 22 февраля. Впервые за последние 12 лет в соревнованиях принимают участие игроки НХЛ. Действующим олимпийским чемпионом по хоккею является сборная Финляндии, которая в 2022 году в финальном матче обыграла российскую сборную со счётом 2:1.