Уил — о 4:0: попались в их ловушку во втором и третьем периодах, но в целом всё хорошо

Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил оценил победный матч с «Сочи» (4:0).

Фонбет Чемпионат КХЛ
19 февраля 2026, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 0
ХК Сочи
Сочи
1:0 Комтуа (Пыленков, Гусев) – 03:27 (5x4)     2:0 Пыленков (Ожиганов, Сикьюра) – 08:55 (5x5)     3:0 Комтуа (Ильенко, Паталаха) – 26:14 (5x5)     4:0 Ожиганов (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 54:05 (5x4)    

— Мы играли хорошо с самого начала, что очень помогло одержать победу. Не стоит позволять такой команде, как они, войти в игру. Нужно хорошо начать. Думаю, что нам это удалось. В начале игры мы забили пару голов, а затем продолжили атаковать. Возможно, немного попались в их ловушку во втором и третьем периодах, но в целом, думаю, всё было хорошо.

— Несколько матчей из-за болезни пропустил Макс Комтуа. В матче с «Сочи» он вернулся и оформил дубль. Насколько было тяжело без него в большинстве?
— Но у нас был Римашевский, который приносил пользу. Необходимо, чтобы всегда был кто-то, кто может заменить партнёра. Римашевский проделал отличную работу и забил несколько важных голов в выездной серии, это то, что нам нужно, чтобы все прибавляли и показывали результат, – сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

