Уил — о 4:0: попались в их ловушку во втором и третьем периодах, но в целом всё хорошо

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил оценил победный матч с «Сочи» (4:0).

— Мы играли хорошо с самого начала, что очень помогло одержать победу. Не стоит позволять такой команде, как они, войти в игру. Нужно хорошо начать. Думаю, что нам это удалось. В начале игры мы забили пару голов, а затем продолжили атаковать. Возможно, немного попались в их ловушку во втором и третьем периодах, но в целом, думаю, всё было хорошо.

— Несколько матчей из-за болезни пропустил Макс Комтуа. В матче с «Сочи» он вернулся и оформил дубль. Насколько было тяжело без него в большинстве?

— Но у нас был Римашевский, который приносил пользу. Необходимо, чтобы всегда был кто-то, кто может заменить партнёра. Римашевский проделал отличную работу и забил несколько важных голов в выездной серии, это то, что нам нужно, чтобы все прибавляли и показывали результат, – сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.