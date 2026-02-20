Канадский форвард КХЛ — о спорном голе Чехии на Олимпиаде: безумие. Это смотрелось дико

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о скандальной ситуации в матче олимпийского турнира Канада — Чехия (4:3 ОТ), когда европейская сборная забросила шайбу с шестью полевыми игроками на льду.

— Сейчас главная тема обсуждений – Олимпийские игры. Успели посмотреть четвертьфиналы?

— Да, немного смотрел на OKKO, было приятно следить за некоторыми матчами, в среду была сумасшедшая игра Канады с Чехией. Рад, что Канада прошла дальше и продолжит свой путь на турнире. Надеюсь, они сыграют не только в пятницу, но и в финале, в воскресенье.

— Видели, что Чехия забросила третью шайбу при нарушении численного состава?

— Да, это смотрелось довольно дико. Мне показалось, что в атаке четыре нападающих, когда показывали повтор гола, Пастрняк был четвёртым игроком, а у них на льду уже было трое. Так что это было немного странно, но я ничего тогда такого не подумал, может быть, просто плохая смена. Безумие, но хорошо, что это не стало решающим фактором. Если бы это был решающий гол, было бы много споров, – сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.