Джордан Уил высказался о выступлении Маклина Селебрини на Олимпийских играх в Италии

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил оценил выступление форварда сборной Канады Маклина Селебрини на Олимпийских играх в Италии.

— Феноменальную результативность показывает и Маклин Селебрини. Удивляет?

— Нет. Довольно хорошо знаю Маклина по Северному Ванкуверу, это отличный парень. Селебрини работает усерднее, чем кто-либо другой, поэтому получает то, что заслуживает. Приятно видеть, что у парня из Северного Ванкувера есть болельщики.

— А Словакия удивила? Чехия и Швеция вылетели, а словаки будут играть в полуфинале…

— Словакия – хорошая команда. Возможно, им было немного легче пройти дальше, но так уж устроены турниры, иногда у тебя хорошая сетка, нужно воспользоваться этим, что они и сделали, и пришлось играть с Германией, а не со Швецией, США, Канадой или Финляндией. Здорово видеть там пару парней из КХЛ, надеюсь, они смогут продолжать побеждать, – сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.