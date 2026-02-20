Звезда московского «Динамо» выбрал самого ценного игрока Олимпиады на данный момент

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил ответил на вопрос о самом ценном игроке хоккейного турнира Олимпиады — 2026 в Италии на данный момент.

— Турнир всё ещё идёт, но кто для вас самый ценный игрок на данный момент?

— Коннор Макдэвид, который, очевидно, делает то, чего никто никогда не делал. Поэтому, надеюсь, он сможет сохранить свой темп и побить все рекорды. Он лучший в мире, просто делает классные вещи в любое время, – сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

18 февраля Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира со сборной Чехии (4:3 OT), теперь на его счету 11 (2+9) очков в четырёх матчах.