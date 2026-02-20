Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Звезда московского «Динамо» выбрал самого ценного игрока Олимпиады на данный момент

Звезда московского «Динамо» выбрал самого ценного игрока Олимпиады на данный момент
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил ответил на вопрос о самом ценном игроке хоккейного турнира Олимпиады — 2026 в Италии на данный момент.

— Турнир всё ещё идёт, но кто для вас самый ценный игрок на данный момент?
— Коннор Макдэвид, который, очевидно, делает то, чего никто никогда не делал. Поэтому, надеюсь, он сможет сохранить свой темп и побить все рекорды. Он лучший в мире, просто делает классные вещи в любое время, – сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

18 февраля Коннор Макдэвид отметился двумя результативными передачами в четвертьфинальном матче олимпийского хоккейного турнира со сборной Чехии (4:3 OT), теперь на его счету 11 (2+9) очков в четырёх матчах.

Материалы по теме
«Я спрошу об этом у Саши Баркова». Тренер Финляндии — о том, как остановить Макдэвида
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android