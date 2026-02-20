Лидер «Сочи» — после 0:4: у нас хорошая команда, но иногда мы этого не показываем

Нападающий «Сочи» Макс Эллис высказался о крупном поражении от «Динамо» (0:4) в Москве.

— Была тяжёлая игра. У нас хорошая команда, но иногда мы этого не показываем. Думаю, это был один из тех вечеров, когда мы просто должны лучше владеть шайбой и создавать моменты для атаки и поддерживать их. Для нас это большая проблема, мы не создали достаточного количества моментов для атаки и недостаточно долго удерживали шайбу в их зоне.

— Вы два раза получали удаление за нарушение численного состава. С чем это связано?

— Не знаю. Очевидно, что всегда пытаешься свести к минимуму подобные вещи. В противном случае стреляешь себе в ногу таким образом. Таких удалений не должно возникать, они дорого нам обошлись. Не могу назвать причин, но нам нужно быть лучше и внимательнее в этом компоненте, – сказал Эллис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.