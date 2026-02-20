Эллис: США последний раз выигрывали ОИ в 1980 году. Было бы здорово, если бы получилось

Американский нападающий «Сочи» Макс Эллис прокомментировал ход хоккейного турнира на Олимпийских играх 2026 года в Италии.

— Смотрите ли вы Олимпиаду?

— Конечно, смотрел мужской и женский хоккей. Немного следил за сноубордом и конькобежным спортом.

— Болеете за сборную США?

— Конечно, болею как за мужчин, так и за женщин. Наша мужская сборная выигрывала Олимпиаду в последний раз в 1980 году. Думаю, было бы здорово, если бы это снова получилось. Это очень важный момент для нашей хоккейной культуры. У женщин также фантастическая команда. Мы действительно гордимся ими, очень рады тому, что есть шанс добиться успеха.

— Мужская сборная в полуфинале. Можно ли сказать, что США и Канада главные фавориты?

— Даже не знаю. Можно сказать, есть четыре действительно хорошие команды. Если посмотреть на США и Канаду, у них одни из лучших игроков. Не знаю, есть ли явный фаворит. Конечно же, болею за Соединённые Штаты, но обе команды фантастические, – сказал Эллис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.