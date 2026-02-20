Скидки
Американский форвард КХЛ — о Малинине: не всё получилось на Олимпиаде, но он бог четверных

Нападающий «Сочи» Макс Эллис оценил выступление американского фигуриста Ильи Малинина в рамках Олимпийских игр 2026 года в Италии.

— Сильные результаты на Олимпиаде показывают американские фигуристы. Видели их прокаты?
— Конечно, американский фигурист Илья Малинин великолепен. У него было сложное выступление, не всё получилось. Однако это прекрасный спортсмен, бог четверных. Немного ещё смотрел конькобежный спорт и сноуборд, финал в хафпайпе, мужской биг-эйр, горные лыжи. Олимпиада – это всегда интересно, – сказал Эллис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

В личном турнире на Олимпийских играх — 2026 Малинин занял восьмое место. Он считался главным фаворитом в борьбе за победу на Играх.

