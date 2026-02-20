Комтуа приветствовал болельщиков, Ice Girl выполняла шпагат на льду. Фото победы «Динамо»

19 февраля в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Динамо» принимало «Сочи». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:0.

На четвёртой минуте первого периода Макс Комтуа открыл счёт, а уже спустя пять минут Даниил Пыленков удвоил преимущество бело-голубых. На седьмой минуте второго периода Комтуа сделал счёт 3:0, оформив дубль. На 15-й минуте третьего периода Игорь Ожиганов довёл счёт до крупного.

Лучшие фото с матча «Динамо» — «Сочи» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

В следующем матче «Динамо» 24 февраля встретится с «Локомотивом» в Ярославле, «Сочи» примет на своём льду ЦСКА 23 февраля.