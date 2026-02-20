Кол — о полноценном дебюте за московское «Динамо»: никто мне здесь ничего не должен

Защитник московского «Динамо» Тимур Кол высказался о своём полноценном дебюте за бело-голубых во встрече с «Сочи» (4:0).

– Поздравляю с полноценным дебютом за московское «Динамо», потому что впервые тебя использовали в качестве защитника третьей пары. Какие были ощущения в тот момент, когда узнал, что будешь играть полный матч?

– На самом деле долго этого ждал. Большое спасибо тренерскому штабу за доверие. Это был хороший матч для того, чтобы вообще почувствовать игру. Долгое время не играл в КХЛ, поэтому хорошо, что так сложилось.

– Получился действительно длинный простой без КХЛ, хотя в прошлом сезоне ты уже привык к игре в этой лиге, а в этом настолько круто выступал в МХЛ за молодёжную команду «Динамо». Насколько сложно было не унывать, а продолжать работать и ждать этого шанса?

– Никто мне здесь ничего не должен, поэтому спокойно ко всему относился. Играл и делал свою работу, старался приносить пользу своей молодёжной команде.

– Не расстроился после матча в Екатеринбурге, когда практически на ровном месте прилип этот минус в показатель полезности? Со стороны показалось, что словно переиграл смену.

– Спокойно пережил, потому что, как мне кажется, все же ошибаются. Да, я согласен, что реально переиграл ту смену. Она получилась свыше полутора минут. Сделал выводы. Тренерский штаб подсказал, как было лучше сыграть в отдельных моментах. Стараюсь исправлять эти ошибки.

– На что сейчас нужно сделать ключевой акцент? В МХЛ ты играешь ключевую роль и исполняешь своего рода Кейла Макара, а здесь нужно найти баланс между своим атакующим стилем и желанием не ошибиться?

– Точно нельзя выходить на игру с мыслью, как не ошибиться. Нужно просто играть от обороны. Здесь в первую очередь от меня требуют надёжной игры, а в атаке уже создавать по возможности. Если будет хороший момент, тогда надо его использовать, – сказал Кол в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.