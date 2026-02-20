Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов предположил финальную пару и победителя хоккейного турнира на Олимпиаде 2026 года в Италии.

«В финале сыграют сборные США и Канады, а победят канадцы, если сами дурить не будут. Они заметно предпочтительнее американцев и по составу, и по игре, и по настрою. Финал я посмотрю», — приводит слова Крикунова «ВсеПроСпорт».

Сегодня, 20 февраля, в Милане продолжится мужской олимпийский турнир по хоккею. Всего состоятся два матча 1/2 финала: Канада – Финляндия, США – Словакия. Напомним, финальный матч турнира состоится в воскресенье, 22 февраля (16:10 мск).