«Лада» продлила контракт с нападающим Павлом Гоголевым

Хоккейный клуб «Лада» продлил контракт с нападающим Павлом Гоголевым. Новое соглашение носит односторонний характер и будет действовать до 31 мая 2027 года. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

26-летний Гоголев выступал в хоккейной лиге Онтарио, АХЛ, ECHL и Швеции. Является чемпионом OHL. Летом 2023 года Павел вернулся в Россию и подписал контракт с новосибирской «Сибирью».

Состав тольяттинского клуба нападающий пополнил в результате обмена в октябре 2025 года. Провёл за «Ладу» 20 матчей, в которых набрал 3 (2+1) очка. Всего у Гоголева 139 матчей в КХЛ и 29 (15+14) очков. В данный момент находится в расположении самарского ЦСК ВВС (ВХЛ): пять матчей, 6 (4+2) очков.