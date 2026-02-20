«Это невероятно». Уил оценил новый спорт на Олимпиаде, в котором Россия взяла медаль

Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о серебряной медали представителя России Никиты Филиппова в ски-альпинизме.

— За другими видами спорта на Олимпиаде следите?

— Да, вот смотрел с женой соревнования по ски-альпинизму. Это что-то новенькое на Олимпийских играх. Спортсмены очень быстро взбегают на холм, а затем спускаются оттуда на лыжах — это невероятно. Со стороны выглядело реально тяжело. Когда идут Олимпийские игры, смотрим любой вид спорта, который показывают. Все в нашей команде — фанаты соревнований. Я могу смотреть гандбол, настольный теннис, лыжи или прыжки с трамплина. Спорт — это всегда здорово и весело, – сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.