«Это невероятно». Уил оценил новый спорт на Олимпиаде, в котором Россия взяла медаль

«Это невероятно». Уил оценил новый спорт на Олимпиаде, в котором Россия взяла медаль
Нападающий московского «Динамо» Джордан Уил высказался о серебряной медали представителя России Никиты Филиппова в ски-альпинизме.

— За другими видами спорта на Олимпиаде следите?
— Да, вот смотрел с женой соревнования по ски-альпинизму. Это что-то новенькое на Олимпийских играх. Спортсмены очень быстро взбегают на холм, а затем спускаются оттуда на лыжах — это невероятно. Со стороны выглядело реально тяжело. Когда идут Олимпийские игры, смотрим любой вид спорта, который показывают. Все в нашей команде — фанаты соревнований. Я могу смотреть гандбол, настольный теннис, лыжи или прыжки с трамплина. Спорт — это всегда здорово и весело, – сказал Уил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Тамарой Харинской.

«Мужик сказал — мужик сделал». Что говорят о первой медали России на Олимпиаде?
«Мужик сказал — мужик сделал». Что говорят о первой медали России на Олимпиаде?
