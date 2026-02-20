Дмитрий Квартальнов на фоне конфликтной ситуации отправился с минским «Динамо» на выезд

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов на фоне конфликтной ситуации в клубе отправился с командой на выезд. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Команду ждут матчи с «Локомотивом» (21 февраля), «Торпедо» (23 февраля) и «Сочи» (25 февраля).

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что ключевые хоккеисты минского «Динамо», в том числе иностранцы, были недовольны работой тренера минчан Игоря Горбенко и создаваемой им атмосферой внутри коллектива. Костяк команды обратился к руководству клуба с просьбой уволить Горбенко из клуба. В свою очередь, главный тренер динамовцев Дмитрий Квартальнов выступал против такого решения и не хотел расставаться со своим давним помощником.