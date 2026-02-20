Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Горбенко покинул тренерский штаб минского «Динамо»

Игорь Горбенко покинул тренерский штаб минского «Динамо»
Комментарии

Специалист Игорь Горбенко покинул тренерский штаб минского «Динамо», сообщает пресс-служба команды.

«Тренер присоединился к нашей команде по ходу сезона-2024/2025. Благодарим Игоря Юрьевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении команды.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что ключевые хоккеисты минского «Динамо», в том числе иностранцы, недовольны работой тренера минчан Игоря Горбенко и создаваемой им атмосферой внутри коллектива. Костяк команды обратился к руководству клуба с просьбой уволить Горбенко из клуба. В свою очередь, главный тренер динамовцев Дмитрий Квартальнов выступал против такого решения и не хотел расставаться со своим давним помощником.

Материалы по теме
Эксклюзив
Костяк минского «Динамо» недоволен работой Горбенко, Квартальнов против его увольнения
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android