Специалист Игорь Горбенко покинул тренерский штаб минского «Динамо», сообщает пресс-служба команды.

«Тренер присоединился к нашей команде по ходу сезона-2024/2025. Благодарим Игоря Юрьевича за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере», — сказано в сообщении команды.

Напомним, ранее «Чемпионату» стало известно, что ключевые хоккеисты минского «Динамо», в том числе иностранцы, недовольны работой тренера минчан Игоря Горбенко и создаваемой им атмосферой внутри коллектива. Костяк команды обратился к руководству клуба с просьбой уволить Горбенко из клуба. В свою очередь, главный тренер динамовцев Дмитрий Квартальнов выступал против такого решения и не хотел расставаться со своим давним помощником.