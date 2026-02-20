Скидки
Рябыкин — о полуфинале ОИ: канадцы теперь пуганые, никакой форы от них ждать не приходится

Рябыкин — о полуфинале ОИ: канадцы теперь пуганые, никакой форы от них ждать не приходится
Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от полуфинального матча хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года Канада — Финляндия.

Олимпийские игры 2026 (м) . 1/2 финала
20 февраля 2026, пятница. 18:40 МСК
Канада
Не начался
Финляндия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Перейдём к полуфиналам. Канада – Финляндия.
— Канадцы прошли по лезвию бритвы, были в трёх минутах от вылета. Никакой самоуспокоенности теперь не будет, такие триллеры мобилизуют команду и придают ей новых сил.

У финнов быстрая, колючая команда. В четвертьфинале со швейцарцами они тоже спаслись в концовке и выиграли в овертайме. Да, команда сейчас на эмоциях, но Канада всё равно явный фаворит.

— Разве финны по стилю удобны Канаде? Не являются ли они ещё более прагматичной версией Чехии?
— Не сомневаюсь, что финны тщательно изучат игру чехов и возьмут как базовый их вяжущий, оборонительный хоккей, добавив какие-то свои моменты. Вот только канадцы теперь пуганые, никакой форы от них ждать не приходится, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.

