Рябыкин — о полуфинале ОИ: канадцы теперь пуганые, никакой форы от них ждать не приходится

Бывший тренер клубов КХЛ Дмитрий Рябыкин поделился ожиданиями от полуфинального матча хоккейного турнира Олимпийских игр 2026 года Канада — Финляндия.

— Перейдём к полуфиналам. Канада – Финляндия.

— Канадцы прошли по лезвию бритвы, были в трёх минутах от вылета. Никакой самоуспокоенности теперь не будет, такие триллеры мобилизуют команду и придают ей новых сил.

У финнов быстрая, колючая команда. В четвертьфинале со швейцарцами они тоже спаслись в концовке и выиграли в овертайме. Да, команда сейчас на эмоциях, но Канада всё равно явный фаворит.

— Разве финны по стилю удобны Канаде? Не являются ли они ещё более прагматичной версией Чехии?

— Не сомневаюсь, что финны тщательно изучат игру чехов и возьмут как базовый их вяжущий, оборонительный хоккей, добавив какие-то свои моменты. Вот только канадцы теперь пуганые, никакой форы от них ждать не приходится, — цитирует Рябыкина Russia-Hockey.