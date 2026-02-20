Скидки
Нефтехимик — Спартак: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:30 мск

«Нефтехимик» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:30
Сегодня, 20 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Нижнекамске состоится матч между местным «Нефтехимиком» и московским «Спартаком». Игра на стадионе «Нефтехим-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

20 февраля 2026, пятница. 19:30 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Не начался
Спартак
Москва
Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. К этой встрече «Нефтехимик» подошёл с четырёхматчевой серией поражений. Нижнекамский клуб занимает шестое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 59 очков. «Спартак» расположился на восьмом месте на Западе КХЛ с 64 очками.

