«Нефтехимик» — «Спартак»: онлайн-трансляция матча КХЛ сезона-2025/2026 начнётся в 19:30

Сегодня, 20 февраля, продолжится регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги. В Нижнекамске состоится матч между местным «Нефтехимиком» и московским «Спартаком». Игра на стадионе «Нефтехим-Арена» начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет первая игра команд из двух запланированных в текущем сезоне. К этой встрече «Нефтехимик» подошёл с четырёхматчевой серией поражений. Нижнекамский клуб занимает шестое место в таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, набрав 59 очков. «Спартак» расположился на восьмом месте на Западе КХЛ с 64 очками.