Нападающий Джордан Уил продлил контракт с московским «Динамо»

Джордан Уил продлил контракт с московским «Динамо», сообщает пресс-служба бело-голубых. Канадский форвард проведёт в столичном клубе ещё два года. Новое соглашение с нападающим носит односторонний характер и рассчитано до 31 мая 2028 года.

В этом сезоне нападающий принял участие в 57 играх за бело-голубых и набрал 46 (12+34) очков. Всего в составе «Динамо» форвард провёл четыре сезона, сыграв 284 матча и набрав 243 (83+160) очка.

«Динамо» с 68 очками располагается на шестой строчке в таблице Запада. В следующей игре Континентальной хоккейной лиги московское «Динамо» 24 февраля встретится с «Локомотивом» в Ярославле.

