Коннор Макдэвид показывает рекордную среднюю результативность в истории Олимпиад с НХЛ

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид на хоккейном олимпийском турнире провёл четыре матча, в которых забросил две шайбы и отдал девять результативных передач.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Макдэвид показывает рекордную среднюю результативность в истории Олимпиад с представителями НХЛ. Коннор набирает 2,75 очка в среднем за игру на турнире. Ранее рекордный показатель принадлежал Матсу Сундину из Швеции на ОИ-2002 (2,25). Отметим, что показатель Сундина имеет партнёр Макдэвида по сборной Канады — Маклин Селебрини.

Фото: TSN

Напомним, полуфинальная встреча между сборной Канады и командой Финляндии пройдёт на «Арене Санта-Джулия» сегодня, 20 февраля.