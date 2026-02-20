Защитник «Автомобилиста» показал подарок от Стефана Да Косты с Олимпиады

Защитник «Автомобилиста» Юрий Паутов показал подарок с Олимпийских игр игрокам уральского клуба от форварда Стефана Да Косты, который выступал за сборную Франции.

«Стефан радует с утра сувенирами из Милана», — написал Паутов.

Стефан Да Коста на Олимпийских играх 2026 года сыграл четыре матча, где он отдал одну результативную передачу.

Сборная Франции завершила выступление на олимпийском хоккейном турнире в Милане, уступив сборной Германии (1:5) в матче 1/8 финала. В прошлых матчах французы проиграли Швейцарии (0:4), Чехии (3:6) и Канаде (2:10). Напомним, именно сборная Франции заменила Россию на мужском хоккейном турнире на Олимпиаде-2026.