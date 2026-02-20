Скидки
Девин Броссо: Россия на одном уровне с Канадой, США, Швецией и всеми топ-сборными мира

Комментарии

Нападающий «Салавата Юлаева» Девин Броссо высказался об отсутствии сборной России на хоккейном турнире Олимпиады — 2026.

«Уверен, что все игроки хотели бы увидеть сборную России на этой Олимпиаде. В российской команде так много талантов, и было бы приятно понаблюдать за ними. Мне кажется, россияне могли бы составить конкуренцию всем топовым командам и выиграть в итоге золотые медали. Россия на одном уровне с Канадой, США, Швецией и всеми топ-сборными мира.

Мне как канадцу было бы приятно посмотреть матч между Россией и Канадой в финале. Мне бы хотелось победы нашей сборной, но в финале всего одна игра, поэтому случиться может всякое. К сожалению, они не сыграют в финале на этих Играх», — цитирует Броссо Metaratings.

