В ФБР опровергли информацию, что глава ведомства отправился на служебном самолёте на ОИ

В Федеральном бюро расследования США опровергли информацию о том, что глава ведомства Кэш Патель отправился на служебном самолёте на Олимпийские игры. Ранее телеканал MS Now со ссылкой на источники сообщал, что Патель отправился в Италию за $ 75 тыс. на самолёте ведомства, чтобы посмотреть хоккейный матч.

Представитель ФБР Бен Уильямсон сообщил, что информация призвана ввести в заблуждение, добавив, что Патель находится в поездке, запланированной за несколько месяцев, и что у него назначены встречи с итальянскими сотрудниками правоохранительных органов и служб безопасности, тем самым опровергнув информацию о том, что Патель прилетел в Италию только ради хоккейного матча.