Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Какие-то очень непреодолимые разногласия». Вайсфельд — о ситуации в минском «Динамо»

«Какие-то очень непреодолимые разногласия». Вайсфельд — о ситуации в минском «Динамо»
Комментарии

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о конфликтной ситуации в минском «Динамо». Ранее ассистент главного тренера команды Игорь Горбенко сообщил, что его уволили из клуба, против чего был главный тренер Дмитрий Квартальнов.

«Трудно комментировать то, чего не знаешь, – мы же не знаем, что там происходит. Единственное, что мне не понравилось, – когда заканчивалась трансферная кампания, Квартальнов стал говорить про Спунера, а один из руководителей – про Квартальнова… Как это работает в серьёзной организации – тренер не должен комментировать трансферы, менеджер не должен комментировать расстановку игроков в составе. Тренер должен говорить про состав. Его спросили про Спунера, он должен ответить – есть менеджеры, идите с ними разговаривайте. То же самое менеджер, когда спрашивают, кто играет справа, – есть тренер, он решает. Каждый должен заниматься своим делом.

Я думаю, что эта история – это нарыв, который разорвался: там, конечно, какие-то очень непреодолимые разногласия. Но проблема в том, что Минск идёт на лучший сезон в карьере, и нужно было потерпеть до конца чемпионата», — цитирует Вайсфельда сайт КХЛ.

Материалы по теме
«Устраивать революции некогда». Крикунов — о ситуации в тренерском штабе минского «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android