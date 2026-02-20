«Какие-то очень непреодолимые разногласия». Вайсфельд — о ситуации в минском «Динамо»

Известный функционер и эксперт, в прошлом хоккейный арбитр Леонид Вайсфельд высказался о конфликтной ситуации в минском «Динамо». Ранее ассистент главного тренера команды Игорь Горбенко сообщил, что его уволили из клуба, против чего был главный тренер Дмитрий Квартальнов.

«Трудно комментировать то, чего не знаешь, – мы же не знаем, что там происходит. Единственное, что мне не понравилось, – когда заканчивалась трансферная кампания, Квартальнов стал говорить про Спунера, а один из руководителей – про Квартальнова… Как это работает в серьёзной организации – тренер не должен комментировать трансферы, менеджер не должен комментировать расстановку игроков в составе. Тренер должен говорить про состав. Его спросили про Спунера, он должен ответить – есть менеджеры, идите с ними разговаривайте. То же самое менеджер, когда спрашивают, кто играет справа, – есть тренер, он решает. Каждый должен заниматься своим делом.

Я думаю, что эта история – это нарыв, который разорвался: там, конечно, какие-то очень непреодолимые разногласия. Но проблема в том, что Минск идёт на лучший сезон в карьере, и нужно было потерпеть до конца чемпионата», — цитирует Вайсфельда сайт КХЛ.