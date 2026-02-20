Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ОККО». ИНН 7814665871
erid: 2RanymAVGga
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Эфир Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Сейчас он на совершенно другом уровне». Беннетт — об игре Макдэвида за сборную Канады

«Сейчас он на совершенно другом уровне». Беннетт — об игре Макдэвида за сборную Канады
Комментарии

Нападающий сборной Канады Сэм Беннетт высказался об игре своего партнёра по команде Коннора Макдэвида в рамках олимпийского турнира в Италии.

«Это невероятно. На это приятно смотреть. Вы можете видеть, как всё это важно для него, как сильно он этого хочет. Он выкладывается на полную, играет жёстко и делает всё, что умеет. Сейчас он на совершенно другом уровне», — приводит слова Беннетта TSN.

Макдэвид на хоккейном олимпийском турнире провёл четыре матча, в которых забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. Коннор показывает рекордную среднюю результативность в истории Олимпиад с представителями НХЛ.

Материалы по теме
Коннор Макдэвид показывает рекордную среднюю результативность в истории Олимпиад с НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android