«Сейчас он на совершенно другом уровне». Беннетт — об игре Макдэвида за сборную Канады

Нападающий сборной Канады Сэм Беннетт высказался об игре своего партнёра по команде Коннора Макдэвида в рамках олимпийского турнира в Италии.

«Это невероятно. На это приятно смотреть. Вы можете видеть, как всё это важно для него, как сильно он этого хочет. Он выкладывается на полную, играет жёстко и делает всё, что умеет. Сейчас он на совершенно другом уровне», — приводит слова Беннетта TSN.

Макдэвид на хоккейном олимпийском турнире провёл четыре матча, в которых забросил две шайбы и отдал девять результативных передач. Коннор показывает рекордную среднюю результативность в истории Олимпиад с представителями НХЛ.