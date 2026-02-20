Нападающий «Авангарда» Якупов вспомнил, как у него забрали первый гол в КХЛ

Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов рассказал, как у него забрали первый гол в КХЛ. Форвард забил его в сезоне-2012/2013, когда выступал за «Нефтехимик» во время локаута в НХЛ.

– Расскажи про свой первый гол в КХЛ.

– О, это вообще фантастическая история. Я забиваю, приезжаю на скамейку – это было в Питере – счастливый пацан, меня трясёт, мне 18 лет. Эмоции просто сумасшедшие.

И тут Оскар Осала, который сидел через несколько человек от меня, начинает что-то говорить. Я ему отвечаю: «Да-да-да», потому что вообще не понимаю, о чём речь – он ещё и на английском говорил. После смены он снова что-то объяснял, но я опять ничего не понял: мы выиграли матч, я на эмоциях, мне было совсем не до этого.

Проходит время. В январе я уезжаю в НХЛ. Потом возвращаюсь в Россию, и мне звонит папа: «Представляешь, у тебя статистика поменялась». У меня было 10 голов и восемь передач за 22 игры в Нижнекамске. А стало – 9+9 [очков].

Оказалось, что Осале не хватало одного очка до бонуса – речь шла примерно о 5-10 млн рублей. Он связался с лигой, подняли видео, подключили видеооператора в Нижнекамске. Вместе с генеральным менеджером пересматривали момент. В итоге доказали, что, когда я бросал, он стоял перед воротами, шайба его слегка задела – и гол переписали на него. Он получил свой джекпот! Со мной, правда, не поделился (смеётся), – приводит слова Якупова сайт КХЛ.