Вратарь сборной Канады Биннингтон высказался о разнице в игре на ОИ и в НХЛ

Вратарь сборной Канады и «Сент-Луис Блюз» Джордан Биннингтон высказался о разнице в своей игре на Олимпийских играх 2026 года и в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

«Здесь совершенно другая обстановка. Это другой турнир. События происходят очень быстро, напряжение возрастает. Играя в одной команде с этими ребятами, хочется получить максимум удовольствия. Я сосредоточен на этом», – приводит слова Биннингтона официальный сайт НХЛ.

В трёх матчах на олимпийском турнире у канадца три победы при 92,2% отражённых бросков. В текущем сезоне НХЛ у 32-летнего вратаря только восемь побед в 32 играх при 86,4% сейвов и коэффициенте надёжности 3,65.

