Игрок системы СКА Филиппов: ловил себя на мысли, что Демидов один такой на всю Россию

Нападающий системы СКА Александр Филиппов поделился впечатлением от игры форварда «Монреаль Канадиенс» Ивана Демидова.

– Уровень конкуренции в СКА оказался абсолютно другой?

– Да, на Западе в целом совсем другая конкуренция. Когда я сюда приехал, за «СКА-1946» ещё играл Ваня Демидов. Смотрел первую тренировку с трибуны, внутри было ощущение, что на льду хоккеисты КХЛ. В этот сезон мы стали чемпионами.

Наблюдая за феерией Демидова в течение сезона, ловил себя на мысли, что он один такой хоккеист на всю Россию. Ваня – настоящий самородок, который тренируется не покладая рук. Он не уходил из зала и со льда, и это ему возвращалось.

Все игроки и команды верят в хоккейного бога, и когда ты делаешь всё ради прогресса, то тебе это возвращается голами и очками, – приводит слова Филиппова официальный сайт МХЛ.