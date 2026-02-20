Кросби намерен продолжить выступление на ОИ-2026, несмотря на травму — Эмили Каплан

Капитан и нападающий сборной Канады Сидни Кросби хочет продолжить выступление на Олимпиаде, несмотря на травму, полученную в столкновении с чешским защитником Радко Гудасом во время второго периода четвертьфинального матча турнира. Об этом сообщает журналистка ESPN Эмили Каплан в социальной сети Х.

«Похоже, это не худший сценарий с травмой нижней части тела Сидни Кросби. Как я уже сообщала, он хотел бы играть, он пытается играть, но в сборной пока не знают, сможет ли он сыграть. Состав на матч с Финляндией будет объявлен за час до начала игры», — написала Каплан.

На Олимпийских играх 2026 года в Италии 38-летний Кросби провёл три игры, в которых забросил две шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Матч 1/2 финала Олимпиады между сборными Канады и Финляндии пройдёт сегодня, 20 февраля, и начнётся в 18:40 мск.