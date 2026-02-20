Скидки
«Он хорош в обороне». Копитар пошутил о роли Панарина в «Лос-Анджелесе»

«Он хорош в обороне». Копитар пошутил о роли Панарина в «Лос-Анджелесе»
Капитан и нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар пошутил по поводу роли российского форварда Артемия Панарина в команде.

«Он очень хорош в обороне и будет часто возвращаться назад. Мы задействуем его в меньшинстве (улыбается). Конечно же, он добавит энергии нашей атаке и большинству. Мы достаточно поиграли против него, чтобы это знать. Это известно ещё со времен его выступлений за «Чикаго». Как только Панарин попал в НХЛ, стало ясно, что он будет отличным атакующим игроком. И он не разочаровал», – приводит слова Копитара пресс-служба «Лос-Анджелеса».

«Кингз» выменяли 34-летнего россиянина у «Нью-Йорк Рейнджерс» 4 февраля и подписали с ним новый двухлетний контракт. В текущем сезоне у Артемия 57 (19+38) очков в 52 играх в сезоне при показателе полезности «-16».

